Александр Гришаев доложил о ходе работ по строительству хирургического корпуса в Кузнецке Медицина

Кузнецк, 24 марта 2017. PenzaNews. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев доложил о ходе работ по строительству хирургического корпуса в Кузнецке в ходе совещания, состоявшегося в ситуационном центре Минздрава региона в пятницу, 24 марта.

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Он пояснил, что на данный момент расчищена территория, согласованы смета технических заданий на проектирование и поэтажные планировки.

По словам министра, сейчас ведется сбор нагрузок на фундамент, определена организация, которая будет выполнять дальнейшее проектирование.

Александр Гришаев добавил, что предложены решения по конструктивной и фасадной части корпуса, выполнены геодезические и инженерно-геологические изыскания — до 1 апреля они будут направлены на экспертизу.

«Сейчас главная задача — главному врачу и администрации Кузнецка быстро получить проектно-сметную документацию», — цитирует Александра Гришаева пресс-служба регионального правительства.