16:07:34 Пятница, 24 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Круглый стол, посвященный перспективам развития исторической части Пензы

Александр Гришаев доложил о ходе работ по строительству хирургического корпуса в Кузнецке

12:42 | 24.03.2017 | Медицина

Печать

Кузнецк, 24 марта 2017. PenzaNews. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев доложил о ходе работ по строительству хирургического корпуса в Кузнецке в ходе совещания, состоявшегося в ситуационном центре Минздрава региона в пятницу, 24 марта.

Александр Гришаев доложил о ходе работ по строительству хирургического корпуса в Кузнецке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он пояснил, что на данный момент расчищена территория, согласованы смета технических заданий на проектирование и поэтажные планировки.

По словам министра, сейчас ведется сбор нагрузок на фундамент, определена организация, которая будет выполнять дальнейшее проектирование.

Александр Гришаев добавил, что предложены решения по конструктивной и фасадной части корпуса, выполнены геодезические и инженерно-геологические изыскания — до 1 апреля они будут направлены на экспертизу.

«Сейчас главная задача — главному врачу и администрации Кузнецка быстро получить проектно-сметную документацию», — цитирует Александра Гришаева пресс-служба регионального правительства.
Актуальное
Читайте также
В Пензе врачам удалось сохранить мужчине три отчлененных пальца из четырех Пензенская область имеет хороший потенциал для развития туризма — Олег Ягов
Защитные зоны приводят к «омертвлению» центра Пензы — Сергей Герасимов Пензенские прокуроры с начала года выявили более 150 сайтов о наркотиках
Михаил Торгашин участвует в заседании коллегии Минпромторга в Москве Иван Белозерцев призвал строить в Пензе здания, которые будут радовать глаз
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама