Представители пензенского Минпрома и кластера «Биомед» участвуют в медицинском съезде Медицина

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области, в состав которой вошли представители Минпрома, АО «Центр кластерного развития» и предприятий инженерно-производственного кластера «Биомед», принимают участие в IX съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности, который проходит в Москве в четверг, 30 марта.

Фото: АО «Центр кластерного развития»

Съезд посвящен поиску новых резервов повышения конкурентоспособности отечественного производства медицинской продукции.

Ожидается, что основное внимание будет уделено вопросам совершенствования нормативно-правового регулирования обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, их продвижению на внутренний и внешние рынки, минимизации зависимости производства от импорта сырья, материалов и комплектующих изделий и технологического оборудования, а также проблемам локализации в России современных видов медпродукции.

В рамках съезда с докладом выступит управляющий ООО «МедИнтелл» Александр Евдокимов, который расскажет об опыте предприятий Пензенской области по развитию производства высокотехнологичных изделий медицинского назначения, а также обозначит актуальные проблемы, связанные с выводом на рынок новых продуктов и их внедрением во врачебную практику.

Также к участникам съезда обратятся заместитель начальника управления инновационной политики регионального Минпрома Игорь Ситников и генеральный директор АО «Центр кластерного развития» Михаил Ляшков. Они донесут информацию о проведении в Пензе форума производителей медицинских изделий «Innomed-2017» с 13 по 15 апреля. Они обозначат его проблематику и пригласят представителей медицинского сообщества к участию данном мероприятии.