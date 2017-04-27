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Предприятия пензенского кластера «Биомед» участвуют в конференции по травматологии

11:55 | 27.04.2017 | Медицина

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Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Предприятия пензенского инженерно-производственного кластера «Биомед» принимают участие во всероссийской научно-практической конференции «Технологические инновации в травматологии, ортопедии и нейрохирургии: интеграция науки и практики» в Саратове.

Предприятия пензенского кластера «Биомед» участвуют в конференции по травматологии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие организовано на базе Саратовского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Минздрава России.

На конференции специалисты из разных регионов России обсуждают управление и оценку качества при оказании медицинской, социальной и психологической помощи пациентам травматолого-ортопедического и нейрохирургического профилей, а также создание и внедрение в практику новых медизделий.

Кроме этого, в рамках конференции проходит выставка.

На ней представлены современные медицинские изделия, оборудование и фармацевтические препараты. На едином стенде кластера «Биомед» можно увидеть серийно выпускаемую продукцию и новые разработки ООО «Эндокарбон», ООО «Кардиоплант» и ООО «МедИнж-Био».

В частности, компания «Эндокарбон» представила динамический эндопротез межпозвонкового диска, интрамедуллярное блокирующее устройство для остеосинтеза, межпозвонковый кейдж, набор пинов для фиксации мембран, эндопротезы тазобедренного, локтевого и коленного суставов, объединенные под одним названием «Эндокарбон», а также пластины для накостного остеосинтеза.

«Кардиоплант» и «МедИнж-Био» демонстрируют на выставке биоматериалы серии «Bioost», биорезорбируемые коллагенные мембраны серии «Bioplate» и остеопластический матрикс.

Ожидается, что участие в научной и выставочной частях конференции, организованное при поддержке ООО «Центр кластерного развития», позволит укрепить существующие деловые связи и кооперационные контакты, а также презентовать российскому врачебному сообществу высокотехнологичную продукцию медицинского назначения, производимую пензенским кластером.
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