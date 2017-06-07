Правила здорового питания может освоить каждый — врач-диетолог Медицина

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Правила здорового питания может освоить каждый человек, который осознает важность заботы о своем организме. Такое мнение высказала врач-диетолог пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко – главный внештатный диетолог регионального Минздрава Дина Туишева.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На самом деле, правила здорового питания не такие сложные. Можно даже из не очень дорогих продуктов выбрать наиболее здоровые. Если мы говорим об овощах и фруктах, это не обязательно должны быть какие-это экзотические и дорогие. Мы можем пользоваться широко тем, что представлено на наших огородах, что жители могут выращивать сами на своих участках», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 7 июня.

Дина Туишева отметила, что роль играет как количество потребляемой пищи, так и то, что именно ест человек.

«Не все мы любим овощи, а любим более жирное, более сладкое, более калорийное. Пищевые привычки надо менять. Население наше не любит рыбу, а любит жареные вещи, копченые. Это не относится к продуктам здорового питания. Возьмите ту же самую рыбу, отварите ее, потушите; курицу — снимите с нее кожу, уберите видимый жир, потушите, в конце концов, запеките в духовке. Можно поджарить без масла, и это будет более здоровой пищей», — пояснила врач-диетолог.

Читайте также

В Пензенской области заболеваемость ожирением снизилась в 2016 году на 17%

По ее словам, более полезны продукты питания растительного или животного происхождения, выращенные в экологически чистых условиях, чем созданные с применением химических добавок, гормонов роста, антибиотиков, пестицидов и гербицидов.

«В современных условиях мы не можем каждый продукт, который находится на прилавке, проверить досконально на содержание всех этих веществ, поэтому нужно исходить из простых правил — продукты должны быть свежие, визуально качественные, непросроченные», — резюмировала Дина Туишева.