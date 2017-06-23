Межрегиональная медицинская конференция в Пензе объединила более 350 специалистов Медицина

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Более 350 специалистов из нескольких регионов России приняли участие в научно-практической конференции «Актуальные вопросы диагностики, лечения и реабилитации больных», посвященной 40-летию Пензенского института усовершенствования врачей, которая состоялась в пятницу, 23 июня.

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В их числе — представители Пензы и области, Москвы, Саратова, Ульяновска, Самары и Новокузнецка.

В рамках конференции было организовано восемь секций на разных площадках, а представленные доклады — посвящены широкому кругу проблем. Среди них — диагностика и лечение внутренних болезней, заболеваний хирургического профиля, а также инфекционных.

Кроме того, специалисты рассмотрели актуальные вопросы анестезиологии, интенсивной терапии, педиатрии, неонатологии, психиатрии, наркологии, аллергологии, иммунологии, эндокринологии, а также лабораторной диагностики социально значимых заболеваний.

В частности, научный сотрудник Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, врач-физиотерапевт Татьяна Зайцева в секции «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии» поделилась с коллегами опытом применения физических факторов при лечении искривления позвоночника у детей.

«Сколиоз стараются сейчас лечить консервативно. Такими методами лечится до 77% пациентов. Примерно 25% пациентов требуют оперативного лечения», — отметила она.

Татьяна Зайцева рассказала о методах, которые применяются в московском реабилитационно-образовательном центре №76. Она отметила, что дети в нем в течение года не только учатся, но и бесплатно проходят лечебную программу, однако туда принимают только жителей столицы.

«Им обеспечивается оптимальный режим дня, который соответствует возрасту и состоянию ребенка. Обучение таких детей происходит в положении лежа на специальных клиновидных подставках, чтобы максимально разгрузить позвоночник в течение дня. Следующее — это рациональное питание, конечно, с повышенным содержанием кальция, фосфора и белка», — пояснила эксперт.

Она добавила, что по показаниям дети носят специальные корсеты, при этом все ученики центра ежедневно занимаются лечебной физкультурой, трижды в неделю плавают в бассейне и ходят на физиотерапию.

«Физиотерапевтическое лечение назначается курсами. Сюда входит как аппаратная физиотерапия, так и бальнеотерапия. […] Важно отметить, что обязательно проводят электростимуляцию мышц», — отметила Татьяна Зайцева.

Тезисы некоторых докладов, представленных на конференции, вызвали живую дискуссию среди участников.