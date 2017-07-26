В пензенском Минздраве разъяснили, как отличить врача-косметолога от неспециалиста Медицина

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Начальник отдела лицензирования и ведомственного контроля министерства здравоохранения Пензенской области Александр Никулин разъяснил, какие документы нужно потребовать от специалиста перед получением косметологических услуг.

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«Этот вопрос регулируется требованиями закона «О защите прав потребителей», и эта информация […] должна быть вывешена на стенде, который мы проверяем в процессе лицензирования у всех организаций [...]. Во-первых, должна быть копия лицензии вывешена, […] копия санитарно-эпидемиологического заключения», — пояснил он в ходе брифинга в региональном Минздраве в среду, 26 июля.

Александр Никулин уточнил, что на стенде также должна быть информация об образовании всех специалистов, оказывающих медуслуги — дипломы, сертификаты, свидетельства о профессиональной переподготовке.

Он добавил, что в свободном доступе должны находиться прейскурант и телефоны региональных контролирующих организаций — Минздрава, Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

Представитель Минздрава отметил, что клиент может проверить подлинность разрешения на оказание медуслуг, в том числе косметологических.

«Существует единый реестр лицензий, но он не в открытом доступе. Поэтому человек либо пишет запрос в Минздрав, либо звонит, и мы ему можем предоставить информацию», — пояснил Александр Никулин.

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Он добавил, что министерство не имеет полномочий на проведение мониторинга или проверок салонов красоты и прочих организаций, которые предлагают косметологические услуги, но все поступающие от граждан обращения об отсутствии лицензии передаются в полицию.

«Мы направляли много [обращений] — и по «Европе», и по другим [клиникам] — по оказанию косметологических услуг без лицензии порядка 10–12 за этот год», — сообщил начальник отдела лицензирования и ведомственного контроля.

Александр Никулин отметил, что обычно нарушители отделываются небольшим штрафом, но в случае причинения вреда здоровью клиента сотрудникам организации грозит уголовная ответственность.