Белозерцев призвал обеспечить бесперебойную работу оборудования в перинатальном центре Медицина

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил министру здравоохранения Пензенской области Владимиру Стрючкову проработать вопрос о заключении договоров с компаниями, которые будут обеспечивать бесперебойное функционирование оборудования, установленного в новом перинатальном центре.

Фото: Pnzreg.ru

«Надо, чтобы специалисты-наладчики, которые осуществляют монтаж медицинского оборудования, на определенное время взяли на себя ответственность по эксплуатации этой сложной техники, обеспечив таким образом бесперебойную работу центра», — сказал он в ходе совещания, проведенного на объекте, который готовится к сдаче, в пятницу, 31 августа.

Глава региона отметил, что особенно важно это на первом этапе, когда опыт использования оборудования только нарабатывается.

Иван Белозерцев нацелил участников совещания на оперативную работу по оформлению необходимой документации для завершающего этапа.

В целом он положительно оценил создаваемые для пациенток и новорожденных условия.

«В последние годы Пензенская область добилась низкой младенческой смертности. Введение в эксплуатацию перинатального центра должно способствовать дальнейшему снижению данного показателя», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.