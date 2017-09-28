18:25:26 Четверг, 28 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Более 80 представителей стоматологий посетили стенд «Биомеда» на выставке в Москве

11:24 | 28.09.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Более 80 представителей стоматологических клиник посетили стенд пензенского инженерно-производственного кластера «Биомед» на выставке «Дентал-Экспо», которая проходит в рамках 42-го московского международного стоматологического форума.

Более 80 представителей стоматологий посетили стенд «Биомеда» на выставке в Москве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Научная программа форума включает проведение 23-й всероссийской научно-практической конференции «Стоматология XXI века», IV российского конгресса по детской стоматологии, симпозиума «Вопросы цвета в эстетической стоматологии», зуботехнического симпозиума «Dental Lab».

Предприятия ООО «МедИнж-Био», ООО «Кардиоплант», ООО «Эндокарбон» представляют разрабатываемые и производимые биоматериалы серии «Bioost», биорезорбируемые коллагеновые мембраны серии «Bioplate», остеопластический матрикс, а также инструменты для стоматологии на едином стенде.

На выставочной площадке кластера «Биомед» состоялся мастер-класс с докладом по практике использования в стоматологии дентальных имплантов нового поколения. Его провел доктор медицинских наук, профессор, член президиума Российской ассоциации стоматологической имплантологии Александр Долгалев.

По словам управляющего ООО «Кардиоплант» Алексея Венедиктова, в течение первых дней работы выставки, стенд пензенского кластера посетили более 80 руководителей российских стоматологических клиник, практикующих врачей-стоматологов, компаний-дистрибьюторов медицинских изделий.

Он отметил, что гости стенда с большим интересом ознакомились с новинками ассортимента продукции кластера «Биомед» в области дентальной хирургии.

«Установленные контакты будут в дальнейшем прорабатываться в целях увеличения сбыта нашей продукции дентального направления», — добавил Алексей Венедиктов.

Участие компаний кластера в выставке организовано ООО «Центр кластерного развития» при поддержке Минпрома Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензе предложили снести недостроенное здание, где год назад погиб школьник Пензенских дружинников планируется чаще привлекать к работе на улицах
На ликвидацию свалки в Заре выделено почти 2 млн. рублей из бюджета Пензы В Пензе двое жителей Ульяновска попались на краже жвачки
Пензенское МЧС и реготделение «Опоры России» договорились о сотрудничестве Депутаты гордумы призвали «Т Плюс» компенсировать пензенцам доставленные неудобства
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама