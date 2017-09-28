Более 80 представителей стоматологий посетили стенд «Биомеда» на выставке в Москве Медицина Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Более 80 представителей стоматологических клиник посетили стенд пензенского инженерно-производственного кластера «Биомед» на выставке «Дентал-Экспо», которая проходит в рамках 42-го московского международного стоматологического форума. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Научная программа форума включает проведение 23-й всероссийской научно-практической конференции «Стоматология XXI века», IV российского конгресса по детской стоматологии, симпозиума «Вопросы цвета в эстетической стоматологии», зуботехнического симпозиума «Dental Lab». Предприятия ООО «МедИнж-Био», ООО «Кардиоплант», ООО «Эндокарбон» представляют разрабатываемые и производимые биоматериалы серии «Bioost», биорезорбируемые коллагеновые мембраны серии «Bioplate», остеопластический матрикс, а также инструменты для стоматологии на едином стенде. На выставочной площадке кластера «Биомед» состоялся мастер-класс с докладом по практике использования в стоматологии дентальных имплантов нового поколения. Его провел доктор медицинских наук, профессор, член президиума Российской ассоциации стоматологической имплантологии Александр Долгалев. По словам управляющего ООО «Кардиоплант» Алексея Венедиктова, в течение первых дней работы выставки, стенд пензенского кластера посетили более 80 руководителей российских стоматологических клиник, практикующих врачей-стоматологов, компаний-дистрибьюторов медицинских изделий. Он отметил, что гости стенда с большим интересом ознакомились с новинками ассортимента продукции кластера «Биомед» в области дентальной хирургии. «Установленные контакты будут в дальнейшем прорабатываться в целях увеличения сбыта нашей продукции дентального направления», — добавил Алексей Венедиктов. Участие компаний кластера в выставке организовано ООО «Центр кластерного развития» при поддержке Минпрома Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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