Представители «Биомеда» подвели итоги участия в конгрессе сердечно-сосудистых хирургов Медицина

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Производители высокотехнологичных медицинских изделий, входящие в пензенский кластер «Биомед», подвели итоги участия в XXIII всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов, который прошел в Научном центре имени А.Н. Бакулева в Москве.

Фото: ООО «Биомед»

Представители предприятий «МедИнж», «Наномед» и «МедИнж Био» приняли участие в научной и выставочной частях мероприятия, представив свои разработки в области сердечно-сосудистой хирургии.

По словам руководителя совета кластера «Биомед», управляющего ЗАО «НПП «МедИнж» Сергея Евдокимова, к пензенским предприятиям традиционно было приковано внимание медицинской общественности — выставочный стенд кластера посетили десятки ведущих сердечно-сосудистых хирургов и директоров научных медицинских организаций.

«Руководитель Центра сердечно-сосудистой хирургии Лео Бокерия высоко отметил достижения наших компаний — как по текущему производимому ассортименту изделий, так и разработки в сфере сердечно-сосудистой хирургии с минимальным вмешательством при проведении операций», — пояснил он.

Сергей Евдокимов добавил, что на научных секциях и образовательных площадках участники кластера представили доклады, посвященные оценке эффективности производимых медицинских изделий.

«Участвуя в таких научных и выставочных мероприятиях, мы создаем долгосрочный задел для наших компаний: как с точки зрения продвижения выпускаемых изделий в среде медицинского сообщества, так и мониторинга потребностей отечественной медицины — для перспективных исследований и разработок», — подчеркнул он.

Участие пензенских компаний в съезде было организовано ООО «Центр кластерного развития» при поддержке регионального Минпрома.