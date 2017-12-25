«Фармация» намерена развивать интернет-торговлю — Антон Колосков Медицина

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, которому принадлежит идея создания фирменной интернет-аптеки, заявил, что это направление планируется активно развивать.

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«Проект был запущен примерно полгода назад и находится сейчас на этапе развития. Покупатель имеет возможность выбрать лекарственные препараты и аптеку из сети ОАО «Фармация», в которой ему удобно получить заказ», — сказал он в интервью главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину.

Кроме того, по словам Антона Колоскова, сейчас также прорабатывается вопрос о курьерской доставке отдельных видов товаров, заказанных в интернет-аптеке «Фармации» .

«Мы однозначно будем развивать интернет-направление, и уже рассматриваем перечень товаров, которые можно доставлять до клиента — это средства гигиены, парафармацевтика, лечебная косметика, подгузники, детское питание и продукция, которая не требует продажи в стационарных условиях. В наших планах, что курьер будет доставлять заказ прямо до квартиры. Это будет удобно, например, для мам с детьми или пенсионеров, людей с ограниченными возможностями», — пояснил собеседник агентства.

Полная версия интервью с Антоном Колосковым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 26 декабря.