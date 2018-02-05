В Заречном медсанчасть оштрафована за некачественную помощь беременной женщине Медицина

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление, которым расположенная в Заречном медико-санитарная часть №59 оштрафована на 150 тыс. рублей за нарушения при оказании помощи беременной пациентке.

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«Установлено, что в октябре 2017 года местная жительница обратилась за медицинской помощью в женскую консультацию с жалобами на боли внизу живота. Врач направил ее на стационарное лечение в гинекологическое отделение», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова.

Она добавила, что предварительный диагноз, согласно которому у женщины развилась мочекаменная болезнь и была угроза выкидыша при сроке беременности 7–8 недель, был поставлен позже допустимого времени, поэтому не удалось своевременно провести необходимые медицинские мероприятия.

«Состояние женщины стало ухудшаться, однако медики не провели дополнительное обследование», — сказала собеседница агентства, отметив, что при наличии хирургического отделения в МСЧ Заречного через четыре дня пациенту перевели в пензенскую больницу №5, где ей провели экстренную операцию по удалению плода.

Наталья Быченкова сообщила, что суд пришел к выводу о наличии вины медицинского учреждения в случившемся.

«Согласно экспертным показаниям, недооценка тяжести состояния пациентки, невыполнение диагностических исследований в соответствии с порядками, стандартами и протоколами лечения привели к неправильной постановке диагноза и тактике лечения», — уточнила она.

Пресс-секретарь облсуда пояснила, что медучреждение не согласилось с постановлением о назначении штрафа, однако жалоба была оставлена без удовлетворения.

«Постановление вступило в законную силу», — сказала Наталья Быченкова.