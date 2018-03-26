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В Пензе ФАС потребовала от Минздрава дать полную информацию о компаниях на рынке ОМС

12:17 | 26.03.2018 | Медицина

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Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Специалисты управления ФАС России по Пензенской области усмотрели признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях регионального Минздрава, на сайте которого в разделе о сфере обязательного медицинского страхования содержатся данные только об одной компании — АО «Макс-М».

В Пензе ФАС потребовала от Минздрава дать полную информацию о компаниях на рынке ОМС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Согласно информации, размещенной на сайте территориального фонда ОМС Пензенской области, деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории региона в 2018 году осуществляет несколько хозяйствующих субъектов, в том числе и филиал ООО «Росгосстрах-Медицина», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФАС России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что при таких обстоятельствах освещение деятельности лишь одной компании ставит ее в неравные условия по отношению к другим участникам рынка.

«Министерству здравоохранения Пензенской области предписано в срок до 27 апреля обеспечить информирование населения с помощью официального сайта ведомства о наличии всех организаций, осуществляющих свою деятельность на рынке обязательного медицинского страхования на территории региона», — пояснили в пресс-службе.
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