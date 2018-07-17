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За полгода более 15,5 тыс. жителей Пензенской области лечились в других регионах

11:20 | 17.07.2018 | Медицина

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Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. 15 671 житель Пензенской области за первую половину 2018 года обратился за помощью в медицинские организации, расположенные на территории других регионов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ТФОМС.

За полгода более 15,5 тыс. жителей Пензенской области лечились в других регионах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Территориальным фондом ОМС Пензенской области оплачены счета за лечение на сумму почти 241 млн. рублей. В большинстве своем жители Пензенской области лечились в медицинских организациях Москвы и Московской области, Мордовии, Тамбовской, Самарской и Саратовской областей, Краснодарского края», — пояснили в пресс-службе.

В фонде отметили, что на территории Пензенской области за первые 6 месяцев 2018 года лечились 14 тыс. 162 жителя других регионов.

«За их лечение в медицинских организациях Пензенской области заплачен почти 171 млн. рублей. Медицинскую помощь в Пензенской областив получали жители Москвы, Московской, Саратовской, Ульяновской, Тамбовской, Самарской областей и Мордовии», — уточнили в пресс-службе ТФОМС.

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