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Главный онколог ПФО рекомендовал создать в Пензенской области референс-лабораторию

09:10 | 26.07.2018 | Медицина

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Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. Референс-лабораторию необходимо создать в Пензенской области для совершенствования онкологической помощи жителям. Такое мнение высказал главный онколог Приволжского федерального округа и Татарстана, директор Казанской государственной медицинской академии, член правления Ассоциации онкологов РФ Рустем Хасанов.

Главный онколог ПФО рекомендовал создать в Пензенской области референс-лабораторию

Фото: Health.pnzreg.ru

«Создание специализированной референс-лаборатории на базе областного онкологического диспансера позволит повысить раннюю выявляемость рака. Сюда должны будут поступать результаты обследований пациентов из медучреждений региона, чтобы специалисты контролировали качество помощи, верифицировали диагнозы и консультировали коллег по сложным случаям», — сказал он в ходе рабочего визита в Пензу в составе группы, ознакомившейся с оказанием медпомощи, в минувшую среду, 25 июля.

Рустем Хасанов отметил, что отечественный референсный центр впервые был создан в Татарстане в 2008 году.

По его словам, благодаря ему выявляемость злокачественных новообразований молочной железы в Татарстане выросла в 2,7 раза, шейки матки — в 12 раз, толстой кишки — в 6,7 раза, предстательной железы — в 4,7 раза, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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