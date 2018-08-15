В Пензенской области за семь месяцев диспансеризацию прошли 145 тыс. человек Медицина

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. 145 тыс. жителей Пензенской области прошли диспансеризацию с января по июль 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По данным ведомства, это составляет 64% от запланированного на 2018 год количества.

За прошедший период было впервые выявлено 239 случаев злокачественных новообразований. У 364 пациентов обнаружен сахарный диабет. Более чем у 5,5 тыс. жителей Пензенской области диагностированы болезни системы кровообращения, у 510 — заболевания органов дыхания.

Среди факторов риска на первом месте остается низкая физическая активность, на втором — неправильное питание, на третьем — избыточная масса тела. Также выявляются негативные последствия курения и повышенного давления.