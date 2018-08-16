При профосмотрах у пензенцев за семь месяцев выявлено 1,2 тыс. онкозаболеваний Медицина

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. 1 тыс. 242 новых случая злокачественных новообразований выявлено в Пензенской области за семь месяцев 2018 года при профилактических осмотрах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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В частности, в результате маммографического скрининга, который прошли свыше 56 тыс. женщин, диагностировано 185 случаев рака молочной железы, из них 148 — на ранней стадии.

Онкоцитологическое исследование проведено 140,5 тыс. жительниц. Выявлено 25 случаев рака шейки матки, 18 из которых — на ранней стадии.

Анализ крови на простатический специфический антиген сделали 39 тыс. мужчин. У 28 обнаружены злокачественные новообразования предстательной железы. 14 случаев выявлены на I и II стадиях.

22 августа состоится прямая линия с главным внештатным онкологом Пензенской области Дмитрием Чичеватовым. В ходе нее пациенты получат возможность задать интересующие вопросы. Звонки будут приниматься по телефону: +7 (8412) 20-07-27 с 14.00 до 15.00.