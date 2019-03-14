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В Пензе благодаря донорской акции заготовлено 50 литров крови

09:45 | 14.03.2019 | Медицина

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Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. 114 доноров сдали более 50 литров крови в рамках донорской акции «Для тебя просто, для других важно», которая проходила в Пензе с участием сотрудников АО «ПО «Электроприбор» с 11 по 13 марта.

В Пензе благодаря донорской акции заготовлено 50 литров крови. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она состоялась в рамках реализации соглашения о сотрудничестве в сфере безвозмездного массового донорства, заключенного между пензенским региональным отделением Союза машиностроителей России и клиническим центром крови.

Главный врач центра крови Татьяна Крылова отметила, что «Электроприбор» на протяжении многих лет активно участвует в донорском движении.

«Одним из основных направлений в привлечении здорового населения к сдаче крови и ее компонентов является развитие корпоративного донорства крови», — сказала она.

Татьяна Крылова добавила, что в Пензенской области регулярно организуют дни донора для предприятий и это становится составляющей корпоративной культуры.

«Донор получает возможность контролировать состояние своего здоровья за счет регулярных медицинских осмотров и анализов на самые распространенные инфекции», — добавила главврач учреждения.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, следующая акция в рамках соглашения состоится 26 марта на АО «Радиозавод».

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