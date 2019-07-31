В пензенский госпиталь для ветеранов поступило оборудование более чем на 5 млн. рублей Медицина

Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. Оборудование на сумму более 5 млн. рублей приобретено для пензенского областного госпиталя для ветеранов войн при содействии благотворительного фонда «Память поколений».

Фото: Health.pnzreg.ru

«Основной контингент наших пациентов — это больные с тяжелыми, чаще всего неизлечимыми, хроническими прогрессирующими заболеваниями, которые требуют комплексного ухода. Эти люди нуждаются как в медицинской, так и социальной реабилитации», — пояснила заместитель главного врача учреждения, главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи регионального Минздрава Венера Золкорняева.

Она отметила, что новое оборудование позволит сделать жизнь пациентов более комфортной, а родственникам облегчит уход за ними.

«Теперь на вооружении медперсонала физиотерапевтического отделения имеются аппараты, предназначенные для лечения у пациентов заболеваний сердца и сосудов, органов дыхания, органов пищеварительной системы, опорно-двигательного аппарата. Согласно функциональным характеристикам, данные устройства обладают противовоспалительным, обезболивающим действием, улучшают микроциркуляцию тканей», — добавила Венера Золкорняева.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, для клинико-диагностической лаборатории госпиталя приобретены автоматический гематологический анализатор и анализатор мочи. В трансфузиологический кабинет поступил аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов.

В отделение функциональной диагностики приобретено три электрокардиографа, которые используются при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией. Палата интенсивной терапии гериатрического отделения оснащена временным электрокардиостимулятором.

Покупка портативного электронейромиографа и эхоэнцефалоскопа позволило укомплектовать неврологическое отделение в соответствии с порядком оказания медпомощи при заболеваниях нервной системы.

Для соблюдения этических норм при уходе за пациентами с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями в отделения паллиативной медицинской помощи приобретены ширмы.