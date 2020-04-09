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В Пензенской области на коронавирус проверили более 8 тыс. человек

12:20 | 09.04.2020 | Медицина

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Пенза, 9 апреля 2020. PenzaNews. Более 8 тыс. человек проверены на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в Пензенской области по состоянию на четверг, 9 апреля. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области на коронавирус проверили более 8 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 6 тыс. 864 человека, [проведено] 7 тыс. 363 исследования», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что число граждан, обследованных в лабораториях лечебной сети, достигло 1 тыс. 351, выполнено 1 тыс. 518 исследований.

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«Проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию на территории Пензенской области проводится у больных с пневмониями и больных с признаками ОРВИ с учетом эпидемиологического анамнеза, в иных случаях по эпидемиологическим показаниям, а также у лиц, прибывших из зарубежных поездок», — поясняется в сообщении.

Кроме того, в нем отмечается, что имеется возможность тестирования жителей региона в лабораториях медицинских организаций, которые определены Минздравом Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 9 апреля в России проведено более 1 млн. лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Помимо лабораторий Роспотребнадзора, тестирование доступно более чем в 200 лабораториях при государственных учреждениях здравоохранения, а также более чем в 22 лабораториях частной формы собственности.

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