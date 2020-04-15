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Пензенский Минздрав намерен наказывать врачей за отсутствие средств защиты

11:21 | 15.04.2020 | Медицина

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Пенза, 15 апреля 2020. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области будет проводить проверку по каждому факту оказания сотрудниками лечебных учреждений медицинской помощи пациентам на дому без средств индивидуальной защиты (СИЗ) и принимать по отношению к виновным меры дисциплинарного характера. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в среду, 15 апреля.

Пензенский Минздрав намерен наказывать врачей за отсутствие средств защиты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для предупреждения заражения коронавирусом медработников персонал должен соблюдать четкий алгоритм по обеспечению эпидемиологической безопасности. Иными словами, сотрудники скорой медицинской помощи и первичного звена, обслуживая пациентов на дому, должны работать в средствах индивидуальной защиты — шапочке, маске, перчатках, халате или спецодежде в случае со скорой», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что при наличии у пациента симптомов респираторных заболеваний в сочетании с другими факторами риска — недавним прибытием из-за рубежа или наличием контакта с заразившимся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) — медработники должны выезжать к пациенту в противочумных костюмах.

«Бригада, которая будет обслуживать подобный вызов, будет оповещена заранее и должна будет надеть средства индивидуальной защиты непосредственно перед выездом. Водитель специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи также обеспечивается средствами индивидуальной защиты», — отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что сотрудники всех медучреждений Пензенской области ознакомлены с регламентом работы в условиях коронавируса и несут персональную ответственность за соблюдение мер безопасности.

«В целях бесперебойного обеспечения медицинских организаций средствами индивидуальной защиты в министерство промышленности [и инновационной политики] Пензенской области ежедневно направляются данные о наличии средств и их суточной потребности», — уточняется в тексте.

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