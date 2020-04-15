Пензенский Минздрав намерен наказывать врачей за отсутствие средств защиты Медицина

Пенза, 15 апреля 2020. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области будет проводить проверку по каждому факту оказания сотрудниками лечебных учреждений медицинской помощи пациентам на дому без средств индивидуальной защиты (СИЗ) и принимать по отношению к виновным меры дисциплинарного характера. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в среду, 15 апреля.

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«Для предупреждения заражения коронавирусом медработников персонал должен соблюдать четкий алгоритм по обеспечению эпидемиологической безопасности. Иными словами, сотрудники скорой медицинской помощи и первичного звена, обслуживая пациентов на дому, должны работать в средствах индивидуальной защиты — шапочке, маске, перчатках, халате или спецодежде в случае со скорой», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что при наличии у пациента симптомов респираторных заболеваний в сочетании с другими факторами риска — недавним прибытием из-за рубежа или наличием контакта с заразившимся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) — медработники должны выезжать к пациенту в противочумных костюмах.

«Бригада, которая будет обслуживать подобный вызов, будет оповещена заранее и должна будет надеть средства индивидуальной защиты непосредственно перед выездом. Водитель специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи также обеспечивается средствами индивидуальной защиты», — отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что сотрудники всех медучреждений Пензенской области ознакомлены с регламентом работы в условиях коронавируса и несут персональную ответственность за соблюдение мер безопасности.

«В целях бесперебойного обеспечения медицинских организаций средствами индивидуальной защиты в министерство промышленности [и инновационной политики] Пензенской области ежедневно направляются данные о наличии средств и их суточной потребности», — уточняется в тексте.