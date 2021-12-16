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В Пензенской области за сутки подтверждено 325 случаев заражения коронавирусом

11:54 | 16.12.2021 | Медицина

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Пенза, 16 декабря 2021. PenzaNews. 325 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 574 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 четверга, 16 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 325 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 97 тыс. 437 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 73 тыс. 772.

Умерли 4 тыс. 474 человека. За последние сутки зарегистрировано 17 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 131 тыс. 646 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 28 тыс. 486 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 876 тыс. 788 пациентов, из них 37 тыс. 155 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 294 тыс. 24, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 133 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 января 2022 года.

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