В Пензенской области за сутки подтверждено 307 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. 307 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 576 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 20 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 98 тыс. 688 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 76 тыс. 118.

Умерли 4 тыс. 510 человек. За последние сутки зарегистрировано девять летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 241 тыс. 812 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 27 тыс. 22 человек.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 14 тыс. 980 пациентов, из них 30 тыс. 59 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 298 тыс. 222, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 19 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 января 2022 года.

