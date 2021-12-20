EN
13:11:57 Понедельник, 20 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 307 случаев заражения коронавирусом

11:41 | 20.12.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. 307 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 576 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 20 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 307 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 98 тыс. 688 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 76 тыс. 118.

Умерли 4 тыс. 510 человек. За последние сутки зарегистрировано девять летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 241 тыс. 812 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 27 тыс. 22 человек.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 14 тыс. 980 пациентов, из них 30 тыс. 59 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 298 тыс. 222, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 19 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 января 2022 года.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе женщину заподозрили в получении микрозайма по чужому паспорту В Пензенской области за сутки подтверждено 309 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено 313 случаев заражения коронавирусом Вынесен приговор мужчине, задушившему родственника в Поиме
Церемония прощания с Олегом Шаповалом пройдет в Пензе 18 декабря В Пензенской области за сутки подтверждено 322 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама