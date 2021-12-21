Более 5 тыс. человек получили высокотехнологичную помощь в пензенских больницах за 11 месяцев Медицина

Пенза, 21 декабря 2021. PenzaNews. 5 тыс. 230 пациентов, в том числе 88 иногородних, получили высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) в больница Пензенской области в январе-ноябре 2021 года. Об этом говорится в пресс-службе территориального фонда ОМС, поступившем в ИА «PenzaNews».

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В нем уточняется, что стоимость оказанных услуг превысила 812 млн. рублей, при этом для граждан лечение было бесплатным в рамках действия полиса ОМС.

«Больше всего высокотехнологичных операций было проведено в ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко. В данном медицинском учреждении было организовано лечение 2 тыс. 114 пациентов, в том числе 48 иногородних. В ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» оказана высокотехнологичная медпомощь по 1 тыс. 858 случаям, по семи — иногородним гражданам», — сказано в пресс-релизе.

Кроме того, в сообщении добавляется, что 391 житель Пензенской области получил ВМП на сумму свыше 66 млн. рублей в медицинских организациях других субъектов РФ, при этом чаще всего граждане отправлялись на лечение в клиники Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тамбовской и Самарской областей.

«Например, в медицинских организациях Москвы и Курганской области были проведены две реконструктивные и корригирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника III-IV степени с применением имплантатов, стабилизирующих систем, аппаратов внешней фиксации стоимостью более 350 тысяч каждая.

«В клинике Москвы проведено три операции по клипированию артериальных аневризм общей стоимостью более 580 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

Из сообщения следует, что в целом в рамках территориальной программы ОМС пензенцам оказана высокотехнологичная медицинская помощь на сумму более 864 млн. рублей.