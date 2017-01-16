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В Пензе к 22 февраля намечено завершить объединение ЦОДД и департамента ЖКХ

12:00 | 16.01.2017 | Политика

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Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Процесс реорганизации МБУ «Центр организации дорожного движения Пензы» путем объединения с МКУ «Департамент ЖКХ Пензы» намечено завершить к 22 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства города Андрей Скрипкин в понедельник, 16 января.

В Пензе к 22 февраля намечено завершить объединение ЦОДД и департамента ЖКХ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Заявление подали, в налоговой все зарегистрировали, объявление в газетах сделали, имущество посчитали, акты подписали», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что на работу в департамент ЖКХ из ЦОДД перейдут 8 человек.

По его словам, курировать вопросы организации дорожного движения будет заместитель директора департамента, при этом пока неизвестно, кто именно займет эту должность.

Андрей Скрипкин отметил также, что пока МБУ «Центр организации дорожного движения Пензы» продолжает свою работу, а обязанности директора исполняет Владимир Рузляев, занимавший прежде должность начальника административного-хозяйственного отдела. 

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реорганизация МБУ «Центр организации дорожного движения Пензы» путем объединения с МКУ «Департамент ЖКХ Пензы» проводится в соответствии с постановлением, которое подписал мэр Виктор Кувайцев.

Департамент ЖКХ Пензы будет являться правопреемником прав и обязанностей ЦОДД. Располагаться учреждение будет по прежнему адресу: улица Некрасова, 34.

По словам вице-мэра Пензы Юрия Ильина, часть сотрудников при реорганизации придется сократить.
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