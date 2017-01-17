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В администрации Ленинского района выявлены нарушения в сфере противодействия коррупции

15:40 | 17.01.2017 | Политика

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Нарушения законодательства о муниципальной службе и о противодействии коррупции выявлены в результате прокурорской проверки, проведенной в администрации Ленинского района Пензы в декабре 2016 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова во вторник, 17 января.

В администрации Ленинского района выявлены нарушения в сфере противодействия коррупции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлены факты представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. Так, не указывались зарегистрированные транспортные средства, неверно указывались адреса находящихся в собственности объектов недвижимого имущества», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что также администрацией был издан приказ о назначении на должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, без предоставления кандидатом сведений о доходах.

«Кадровой службой администрации Ленинского района Пензы соответствующие сведения до издания указанного приказа не запрашивались», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, в адрес главы администрации района Надежды Москвитиной было внесено представление, которое к настоящему времени удовлетворено.

«Приняты меры к устранению нарушений. Четыре должностных лица районной администрации привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнила собеседница агентства.
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