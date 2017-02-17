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Геннадий Зюганов пообещал помочь бывшим работникам пензенского завода «ЗИФ»

12:34 | 17.02.2017 | Политика

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Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в рамках программы «Прямой разговор» на телеканале «Красная линия» пообщался в ходе онлайн-включения из Пензы с бывшими работниками завода «ЗИФ», которые уже больше года не получают зарплату и винят в этом владельца предприятия, экс-депутата Самарской губернской думы от ЛДПР Виктора Попова.

Геннадий Зюганов пообещал помочь бывшим работникам пензенского завода «ЗИФ»

Фото: Rline.tv

Глава Компартии России пообещал поднять этот вопрос в Госдуме, а о судьбе основанного в начале ХХ века легендарного предприятия, которое в 1990-е годы перешло в частные руки и сейчас фактически прекратило свое существование, рассказать президенту страны Владимиру Путину.

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«Там работало, по-моему, тысяч 10–12 человек. Я на велосипеде этого завода в детстве катался. Этот завод вообще мог делать все. И вот видите, каким образом обошлись с уникальным, знаковым предприятием», — сказал Геннадий Зюганов.

Он также попросил первого секретаря обкома КПРФ, депутата Законодательного собрания Пензенской области Георгия Камнева предоставить ему в ближайшее время полную информацию по ситуации с невыплатой зарплаты рабочим.

«Я от вас жду необходимые материалы, а вы поэнергичнее во всех инстанциях, в том числе и на улице, отстаивайте интересы рабочих людей. Мы обязаны все сделать, чтобы вернуть в собственность народа такие предприятия», — сказал Геннадий Зюганов.
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