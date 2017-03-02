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Мэр Пензы примет участие в заседании окружного совета по развитию местного самоуправления

09:26 | 02.03.2017 | Политика

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Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев примет участие в заседании окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления, которое пройдет в Уфе в предстоящую пятницу, 3 марта.

Мэр Пензы примет участие в заседании окружного совета по развитию местного самоуправления

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Также город на заседании представит председатель правления совета муниципальных образований Пензенской области Юрий Алпатов.

На мероприятии планируется обсудить основные направления работы и результаты деятельности органов местного самоуправления по взаимодействию с институтами гражданского общества и населением при решении актуальных проблем в административных центрах, моногородах и закрытых образованиях, сообщает пресс-служба мэрии.
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