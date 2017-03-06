Белозерцев объявил взыскание Беспалову и Торгашину за кадровые перестановки в Минпроме Политика

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев объявил взыскание заместителю председателя Пензенской области Валерию Беспалову и главе регионального Минпрома Михаилу Торгашину за кадровые перестановки в ведомстве, о которых ему не доложили.

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В ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 6 марта, глава региона поинтересовался, кто в настоящее время занимает должность начальника управления транспортного обслуживания Минпрома Пензенской области.

Как сообщил заместитель главы ведомства Алексей Антипов, он руководит работой управления с 1 марта.

Тогда Иван Белозерцев попросил пояснить, в какой должности теперь трудится Алексей Мещеряков, занимавший этот пост ранее.

«Ему предложена пока должность заместителя», — ответил Алексей Антипов.

«Кто предложил?» — спросил губернатор.

После этого Михаил Торгашин сообщил, что работу министерства планируется перевести в новое русло, в связи с чем возникла потребность в кадровых перестановках.

«Торгашину — взыскание. [...] Что-то предлагают, а губернатору не докладывают. И Беспалову то же самое — взыскание», — сказал Иван Белозерцев.