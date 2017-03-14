В Заречном решают, кто должен заменять главу города на время его отсутствия Политика

Заречный, 14 марта 2017. PenzaNews. Публичные слушания по проекту решения собрания представителей Заречного Пензенской области о внесении изменений и дополнений в устав ЗАТО состоялись во вторник, 14 марта.

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В частности, в главный документ города планируется внести изменения на случай временного отсутствия главы Заречного. До настоящего времени его полномочия в такие периоды исполнял его первый заместитель. Однако, как было отмечено, бывают ситуации, когда оба должностных лица находятся в командировке.

Согласно проекту, вынесенному на публичные слушания, в случае временного отсутствия главы Заречного или временной невозможности осуществления им своих полномочий — отпуск, командировка, болезнь — его обязанности будет временно исполнять один из вице-мэров.

При этом уполномоченное лицо будет не вправе исполнять обязанности, которые отнесены к полномочиям главы города как высшего должностного лица Заречного.

Проект решения был одобрен на публичных слушаниях. Теперь он будет вынесен для рассмотрения на сессии собрания представителей, сообщает управление общественных связей Заречного.