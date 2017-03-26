В Пензе на митинг против коррупции вышли несколько сотен человек Политика

Пенза, 26 марта 2017. PenzaNews. От 300 до 400 человек, по разным оценкам, приняли участие в митинге в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России, состоявшемся в сквере у часов «Кукушка» в Пензе днем в воскресенье, 26 марта.

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Организатором мероприятия, которое согласовало областное правительство, выступила молодежная общественная организация «Поколение нового времени» (ПНВ).

В руках собравшиеся держали плакаты с лозунгами «Давай займемся политической борьбой!», «Коррупция ворует будущее!», «Коррупция — смерть государства!», «Денег нет, но вы держитесь!» и другими.

В перерывах между выступлениями на митинге звучали песни. Открыла мероприятие композиция Семена Слепакова «Обращение к народу».

Выступая перед собравшимися, гражданский активист Игорь Алексеев высказал мнение, что в Пензенской области имеют место факты коррупционных проявлений, которым не дается должная оценка с точки зрения закона.

«С прошлого года не решается вопрос с 14 депутатами, которые у нас подали неправильные декларации о доходах и которые до сего момента не нашли в себе ни сил, ни совести сказать: «Люди, мы вас обманули, мы уходим», — сказал он, добавив, что большое количество вопросов также вызывает деятельность АО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов» (центр «Самоучет»).

В свою очередь представитель ПНВ Михаил Русяев обратил внимание на то, что данный митинг объединил представителей разных социальных слоев и политических взглядов, которые одинаково относятся к злоупотреблениям со стороны чиновников.

«Мы все презираем и ненавидим коррупцию в нашей стране, расхищение наших с вами богатств и наплевательское отношение к людям. Мы все хотим быть успешными, счастливыми и жить в процветающей стране, где не нужно бояться властей», — подчеркнул он.

По словам представителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Антона Струнина, в последние годы интерес к политике стал заметно падать, однако ситуация начала меняться.

«Но, видимо, жизнь расставляет все на свои места. Когда люди почувствовали результаты той политики, против которой протестовали еще 5 лет назад и более, они поняли, что эта политика неправильная», — сказал он.

Также на митинге прозвучали предложения по изменению существующего положения дел, которые не всегда воспринимались с воодушевлением. Так, активист ПНВ Антон Бобрышев предположил, что исправить ситуацию в стране может только коммунистическая власть.

«Ораторы выступали, говорят, что в рамках капитализма можно сделать так, что не будут воровать чиновники, крупный бизнес не будет покупать чиновников. Это все наивные глупости, конечно. […] Воровство началось именно с того момента, когда ввели частную собственность», — сказал он, чем вызвал недовольные крики.

Кроме того, на митинге выступил правозащитник Юрий Вобликов, который напомнил, что коррупция — это сращивание власти с бизнесом.

«Запомните — у нас в Пензе коррупции в городском масштабе быть не может. Третий срок 33 предпринимателя избираются в депутаты. Ну, где же там коррупция? Они уже во власти», — сказал он.

В завершение митинга председатель совета организации «Поколение нового времени» Иван Финогеев зачитал текст резолюции, которую намечено направить президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке, директору ФСБ РФ Александру Бортникову и губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

В ней, помимо прочего, содержится требование проверить факты, озвученные в последнем фильме Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), возглавляемого оппозиционером Алексеем Навальным, который посвящен премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Резолюция была поддержана единогласно.

В воскресенье, 26 марта, митинги против коррупции прошли в разных городах России.

В Москве оппозиционеру Алексею Навальному в проведении акции было отказано. Тем не менее это не остановило его сторонников, и люди вышли на несанкционированный митинг.

По данным главного управления МВД России по городу Москве, в месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице и прилегающих территориях собрались примерно 7–8 тыс. человек.

В полиции сообщили также, что один из организаторов акции был задержан для составления протокола об административном правонарушении. В СМИ появилась информация о том, что речь идет об Алексее Навальном.