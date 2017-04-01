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Андрей Шевченко и Наталья Озерова приняли участие во встрече городов-побратимов в Могилеве

09:15 | 01.04.2017 | Политика

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Пенза, 1 апреля 2017. PenzaNews. Вице-мэр Пензы Андрей Шевченко и начальник горспорткомитета Наталья Озерова приняли участиев в IX встрече городов-побратимов Беларуси и России, которая проходила в Могилеве 30 и 31 марта.

Андрей Шевченко и Наталья Озерова приняли участие во встрече городов-побратимов в Могилеве

Фото: Penza-gorod.ru

Основной темой встречи стал вопрос расширения взаимовыгодного сотрудничества городов-побратимов, как потенциального ресурса укрепления интеграционных процессов в условиях трансформации современного мира.

В рамках программы гости изучили опыт Могилева и его партнеров по развитию интеграционных процессов и приняли участие в пленарном заседании, где были подписаны договоры о породнении.

Встреча завершилась праздничным концертом, посвященным Дню единения народов Беларуси и России, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
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