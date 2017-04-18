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Валерий Лидин вошел в топ-30 медиарейтинга спикеров региональных парламентов

10:16 | 18.04.2017 | Политика

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Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин занял 27 строчку медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ, составленного компанией «Медиалогия» за март 2017 года.

Валерий Лидин вошел в топ-30 медиарейтинга спикеров региональных парламентов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным данным, медиаиндекс Валерия Лидина составил 1 тыс. 332,4 пункта. Это выше, чем у его коллег из Нижегородской, Тамбовской, Ульяновской областей, Мордовии, Пермского края и ряда других регионов.

Возглавил список Владимир Константинов (Крым) — 14 тыс. 667,1 пункта. Вторую и третью строчки заняли Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) — 11 тыс. 239,1 пункта и Алексей Шапошников (Москва) — 10 тыс. 953,1 пункта.

В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ. Он построен на основе базы СМИ, включающей в себя примерно 40 тыс. 600 источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Данные рассчитаны 14 апреля 2017 года.
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