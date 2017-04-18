Валерий Лидин вошел в топ-30 медиарейтинга спикеров региональных парламентов Политика

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин занял 27 строчку медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ, составленного компанией «Медиалогия» за март 2017 года.

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Согласно представленным данным, медиаиндекс Валерия Лидина составил 1 тыс. 332,4 пункта. Это выше, чем у его коллег из Нижегородской, Тамбовской, Ульяновской областей, Мордовии, Пермского края и ряда других регионов.

Возглавил список Владимир Константинов (Крым) — 14 тыс. 667,1 пункта. Вторую и третью строчки заняли Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) — 11 тыс. 239,1 пункта и Алексей Шапошников (Москва) — 10 тыс. 953,1 пункта.

В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ. Он построен на основе базы СМИ, включающей в себя примерно 40 тыс. 600 источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Данные рассчитаны 14 апреля 2017 года.