Валерий Лидин участвует в мероприятиях Совета законодателей в Санкт-Петербурге Политика

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Председатель Заксобрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин принимает участие в мероприятиях Совета законодателей РФ, которые проходят в Санкт-Петербурге в понедельник, 24 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

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Планируется, что в первой половине дня состоятся заседания комиссий совета — по образованию и науке, аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, социальной политике, по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству, а также ряда других.

На 11.00 намечено заседание президиума Совета законодателей, которое проведут спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Участники обсудят вопросы законодательного обеспечения безопасности детей, охраны их здоровья и поддержки развития, госполитики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также совершенствования законодательного регулирования в сфере государственного и муниципального контроля.

На 15.00 запланировано непосредственно заседание Совета законодателей.

В повестке — вопросы противодействия коррупции, законодательного обеспечения госполитики в сфере регулирования торговой деятельности и импортозамещения, парламентского контроля на федеральном и региональном уровнях.

Также собравшиеся рассмотрят отчет о состоянии и основных направлениях совершенствования российского законодательства в сфере государственной региональной политики.

Мероприятие, которое приурочено ко Дню российского парламентаризма, пройдет в Таврическом дворце.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург с членами Совета законодателей России встретится президент РФ Владимир Путин.