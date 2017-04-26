Алексей Навальный, возможно, посетит Пензу 19–22 мая — Леонид Волков Политика

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, который планирует участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, возможно, посетит Пензу 19–22 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил соратник основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков в среду, 26 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, принципы, на которых формируется план поездок по городам России, опубликованы в его блоге .

«Пенза сейчас стоит в плане на 19–22 мая», — отметил собеседник агентства.

На уточняющий вопрос ИА «PenzaNews» о том, посетит ли Алексей Навальный Пензу в этих числах, «если все пойдет по плану», Леонид Волков ответил утвердительно.

Ранее сообщалось, что штаб Алексея Навального в Пензе намечено открыть в апреле, однако пока этого не произошло. К настоящему времени в России действует 25 штабов оппозиционера.

28 апреля Алексей Навальный планирует посетить Астрахань. В этот город он собирался поехать еще 26 марта — после Саратова и Волгограда, но из-за необходимости вернуться на митинг в Москву был вынужден отложить визит.