Попытка «склеить» КПРФ со сторонниками Навального является грязной кампанией — обком Политика

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Пресс-служба пензенского обкома КПРФ распространила официальное заявление, в котором назвала попытку «склеить» Компартию России со сторонниками известного оппозиционера Алексея Навального грязной кампанией, развернутой «прикормленными» властью СМИ.

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«В сети тиражируется информация о том, что КПРФ якобы собирается провести в День международной солидарности трудящихся, 1 мая, совместный митинг со сторонниками Навального. Сообщаем, что подобные публикации являются абсолютно лживыми и провокационными. Мы убеждены, что истинными организаторами этой провокации являются отдельные высокопоставленные чиновники Пензенской области, недовольные принципиальной позицией обкома КПРФ по вопросам защиты законных прав и интересов жителей региона. В частности, это может являться местью за подготовку и организацию нами митинга в городе Белинском», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что пензенский областной комитет КПРФ выражает протест против подобных действий чиновников.

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«Такие методы работы правительства Пензенской области против неугодных граждан и организаций считаем недопустимыми. Информационный террор, развернутый на территории области, фактически привел к расколу общества и способствует дестабилизации обстановки», — отмечается в тексте.

В заявлении указывается также, что единственным организатором шествия и митинга в Пензе 1 мая, которые пройдут с 11.30 до 13.00, является областной комитет КПРФ.

«Руководство обкома в лице первого секретаря Георгия Камнева и иные уполномоченные лица не вели никаких переговоров с руководством пензенского штаба Алексея Навального по поводу участия и тем более совместной организации первомайского митинга. Просим наших сторонников не поддаваться на провокации власти и отдельных «журналистов», которые не брезгуют действовать самыми грязными и недостойными методами борьбы», — добавляется в документе.