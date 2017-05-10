Главы администраций районов Пензы отчитались о доходах за 2016 год Политика

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Главы администраций районов Пензы отчитались о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

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Так, глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов задекларировал доход в размере 1,6 млн. рублей. У него в собственности находятся 1/4 доли квартиры площадью 63,3 кв. метра, 1/2 доли квартиры площадью 28,9 кв. метра и автомобиль «Hyundai Santa Fe».

Глава администрации Железнодорожного района Пензы Олег Денисов

Доход его супруги составил 66 тыс. рублей. Она владеет земельным участком площадью 580 кв. метров, 1/4 доли квартиры площадью 63,3 кв. метра, 1/2 доли квартиры площадью 28,9 кв. метра, а также нежилым зданием площадью 20,6 кв. метра. Кроме того, один из несовершеннолетних детей Олега Денисова получил в 2016 году доход в размере около 172 тыс. рублей. У него и еще одного несовершеннолетнего ребенка в собственности находится по 1/4 доли квартиры площадью 63,3 кв. метра.

Глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина задекларировала доход в размере чуть более 1 млн. рублей. Она владеет земельным участком площадью 4,3 тыс. кв. метров, жилым домом площадью 73,9 кв. метра, квартирой площадью 44,8 кв. метра и 1/4 доли квартиры площадью 67,3 кв. метра.

Глава администрации Ленинского района Пензы Надежда Москвитина

Ее супруг получил за год около 392 тыс. рублей. У него в собственности числятся квартира площадью 68,6 кв. метра, 1/4 доли квартиры площадью 67,3 кв. метра, а также автомобили «ВАЗ-2106», «ВАЗ-2121» и «Suzuki Vitara».

Годовой доход главы администрации Октябрьского района Евгения Гусейнова составил в 2016 году свыше 823 тыс. рублей, его супруги — около 98 тыс. рублей.

Глава администрации Октябрьского района Пензы Евгений Гусейнов

В собственности у Евгения Гусейнова находятся квартира площадью 63,7 кв. метра и автомобиль «Toyota Land Cruiser 150». Его супруга владеет квартирой площадью 65,1 кв. метра.

Глава администрации Первомайского района Лидия Белякова получила в 2016 году около 1,3 млн. рублей. Она владеет 1/2 доли земельного участка площадью 719 кв. метров, земельным участком площадью 33 кв. метра, 1/2 доли дачного дома площадью 33 кв. метра, недостроенным жилым домом площадью 136,6 кв. метра, квартирами площадью 67,2 и 61,7 кв. метра, гаражом площадью 19,7 кв. метра, а также автомобилем «Peugeot 307».

Глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова

Доход ее супруга составил около 311 тыс. рублей. Объектов недвижимости и транспортных средств у него в собственности не числится.