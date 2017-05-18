17:41:25 Четверг, 18 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Открытие предвыборного штаба Навального в Пензе намечено на 19 мая

12:31 | 18.05.2017 | Политика

Печать

Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Открытие регионального штаба известного российского оппозиционера Алексея Навального, планирующего участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, намечено в Пензе на предстоящую пятницу, 19 мая. Об этом сообщил соратник основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков.

Открытие предвыборного штаба Навального в Пензе намечено на 19 мая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пока в планах кампании — второе большое поволжское турне», — отметил он в своем блоге.

Леонид Волков уточнил, что 19 мая открытие штаба пройдет в Пензе, 20 мая — в Саранске и Ульяновске, 21 мая — в Йошкар-Оле и Чебоксарах.

«Пресс-конференция в каждом из случаев — после завершения встречи с волонтерами, то есть примерно через 1,5–2 часа [после открытия]», — добавил он.

По словам Леонида Волкова, все волонтеры получат рассылку по электронной почте с указанием адреса места проведения встречи.

В комментариях к записи он уточнил, что во все представленные города Алексей Навальный планирует приехать лично.

Открытие штаба в Пензе намечено на 17.00. Место мероприятия в настоящее время не уточняется.
Актуальное
Читайте также
Вступил в силу приговор жителю Пензы, зарезавшему младшего брата на улице Казанской Московские ревматологи дадут советы жителям Пензы, страдающим болезнью Бехтерева
Под Пензой за злоупотребление полномочиями осужден врио директора МУПа «Универсал» Глава администрации Ермоловского сельсовета наказан на невыполнение требований прокурора
Пензенской гимнастке присвоено звание мастера спорта России Объем вкладов населения в Пензенском филиале Россельхозбанка превысил 12 млрд. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама