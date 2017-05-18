Открытие предвыборного штаба Навального в Пензе намечено на 19 мая Политика

Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Открытие регионального штаба известного российского оппозиционера Алексея Навального, планирующего участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, намечено в Пензе на предстоящую пятницу, 19 мая. Об этом сообщил соратник основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков.

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«Пока в планах кампании — второе большое поволжское турне», — отметил он в своем блоге.

Леонид Волков уточнил, что 19 мая открытие штаба пройдет в Пензе, 20 мая — в Саранске и Ульяновске, 21 мая — в Йошкар-Оле и Чебоксарах.

«Пресс-конференция в каждом из случаев — после завершения встречи с волонтерами, то есть примерно через 1,5–2 часа [после открытия]», — добавил он.

По словам Леонида Волкова, все волонтеры получат рассылку по электронной почте с указанием адреса места проведения встречи.

В комментариях к записи он уточнил, что во все представленные города Алексей Навальный планирует приехать лично.

Открытие штаба в Пензе намечено на 17.00. Место мероприятия в настоящее время не уточняется.