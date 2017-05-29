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Управленцы на местах зачастую игнорируют стратегии развития — Алексей Чадаев

14:44 | 29.05.2017 | Политика

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Стратегии развития, принимаемые в регионах России после обсуждения с экспертным сообществом, не всегда становятся для чиновников руководством к действию. Такое мнение высказал советник председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, генеральный директор АНО «Институт развития парламентаризма» Алексей Чадаев.

Управленцы на местах зачастую игнорируют стратегии развития — Алексей Чадаев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Новый губернатор, допустим, приходит. […] Какой у него основной способ наладить диалог с общественностью, вовлечь людей думающих, неравнодушных? Это поговорить о том, каким мы хотим видеть регион через три, пять, семь, 10 лет», — сказал он, выступая с публичной лекцией «От стабильности к развитию: в чем проблема?» в Пензенском государственном университете в понедельник, 29 мая.

Алексей Чадаев добавил, что впоследствии приоритеты, заданные в стратегии, зачастую так и остаются лишь на бумаге.

«Когда губернаторы, вице-губернаторы, министры региональные принимают политические решения, последнее, куда они заглядывают, это с помпой торжественно принятая стратегия развития. […] Они посмотрят в бюджет, они спросят советников, они спросят федеральных начальников, они спросят людей, но вот точно они не полезут смотреть, что было написано в стратегии», — отметил политолог.

По его словам, стратегии развития пока остаются в России лишь некими декларациями.

«Получилось, что возник разрыв между красивым, умным процессом долгосрочного планирования и реальной управленческой действительностью», — резюмировал советник председателя Госдумы России.
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