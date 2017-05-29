Советник спикера Госдумы поделился мнением о Навальном Политика

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Советник председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, генеральный директор АНО «Институт развития парламентаризма» Алексей Чадаев в ходе визита в Пензу поделился мнением об известном оппозиционере Алексее Навальном, который планирует участвовать в выборах президента РФ в 2018 году.

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В понедельник, 29 мая, во время общения со студентами и гостями Пензенского государственного университета, пришедшими на публичную лекцию «От стабильности к развитию: в чем проблема?», спикер дважды обращался к личности основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

В первый раз политолог прямо не назвал имени Алексея Навального, однако дал понять, о ком именно идет речь, назвав его «одним известным оппозиционным деятелем» и «главным борцом с домиками для уточек».

«В политической системе проблема тоже кадровая. У нас людей сильных, готовых к политическому открытому противостоянию, раз, два и обчелся. Вы посмотрите на нашу партию власти, которую все ругают, что она послушная, управляемая. Там каждый второй — бывший оппозиционер. […] Один известный оппозиционный деятель — сейчас не хочу называть его фамилию, но ее все знают, на слуху — главный борец с домиками для уточек, несколько раз пытался себя в этой роли предложить, в этом качестве», — сказал Алексей Чадаев.

Он выразил сожаление по поводу того, что Алексей Навальный не является членом партии власти.

«Сейчас был бы хорошим единороссом, возглавлял бы какой-нибудь комитет по борьбе с коррупцией», — предположил советник спикера Госдумы.

В продолжение темы Алексей Чадаев отметил, что принципиально отличается от Алексея Навального, с которым знаком 13 лет.

«На многие вещи, на многие проблемы […] мы смотрим похожим образом. Но в отличие от него, который в своей жизни тремя палатками овощными не руководил, а только боролся с режимом разными способами, […] я побывал в позиции, знаете, не только аналитика, эксперта, консультанта, но и в позиции управленца в действии, который принимает решения. […] Я понимаю, как у нас что работает. Я бывал в нескольких странах, где происходили цветные революции, и видел, что после этого происходило с государственным аппаратом, как он деградировал, как коррупция, против которой боролись люди, […] увеличивалась в разы», — сказал политолог.

По словам Алексея Чадаева, единственная возможность влияния на ситуацию в стране — это постепенные изменения государственного аппарата.

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«Он борец, я инженер. […] Я ему говорил в свое время, в 2011 году: «Леша, зачем ты атакуешь «Единую Россию»? […] Занимайся теми, кто тратит деньги, изучай то, как они у нас в стране тратятся. Там твое поле, там твое место и там ты будешь всем полезен, включая саму власть, между прочим». И надо сказать, оно так и получилось в конце концов. Да, я считаю, он полезен. Он очень многих наших начальников взбодрил и привел в чувство, но тем не менее я абсолютно не верю, что он повторит путь [первого президента РФ Бориса] Ельцина», — сказал он, добавив, что чиновники не поверят человеку, который не имеет опыта управления.