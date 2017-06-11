Пензенские министры в 2016 году заработали в среднем по 1,5 млн. рублей Политика

Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Декларированный годовой доход пензенских министров за 2016 год составил в среднем 1,5 млн. рублей. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайтах областных ведомств.

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Министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева получила доход в сумме около 1,6 млн. рублей, ее супруг — 1,2 млн. рублей.

Министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева

В собственности министра находятся четыре земельных участка площадью 600, 400, 400 и 22,8 кв. метра, садовый домик и гараж, ее муж владеет квартирой площадью 47,3 кв. метра и автомобилем «Hyundai ix35». Кроме того, супругам принадлежит по 1/3 доли квартиры площадью 61,7 кв. метра.

Также около 1,6 млн. рублей составил декларированный доход министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александра Гришаева, его супруга заработала более 500 тыс. рублей.

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев

В собственности главы регионального Минстроя находятся квартира площадью 39 кв. метров и автомобиль «Volkswagen Tiguan», его супруга владеет квартирой площадью 85,6 кв. метра, земельным участком площадью 400 кв. метров и дачей.

Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков также задекларировал доход в размере около 1,6 млн. рублей, его жена — около 800 тыс. рублей.

Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков

Супругам принадлежат земельный участок площадью 1 тыс. 130 кв. метров — 1/5 и 4/5 доли соответственно, жилой дом площадью 138,6 кв. метра и нежилое строение площадью 177,2 кв. метра — по 1/2 доли. Кроме того, у министра имеются автомобили «ВАЗ-2121» и «Toyota Highlander», прицепы бортовой и автомобильный, а у его жены — квартира площадью 75,5 кв. метра.

Около 1,6 млн. рублей составил годовой доход и у министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова, его супруга получила по итогам 12 месяцев чуть более 50 тыс. рублей.

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков

Глава Минсельхоза региона владеет земельным участком площадью около 2,6 тыс. кв. метров, жилым домом площадью 70,9 кв. метра и 1/3 доли квартиры площадью 63,9 кв. метра. В собственности у его супруги находятся 2475/100000 доли земельного участка площадью более 5 тыс. кв. метров, земельный участок площадью 23 кв. метра, две квартиры площадью 92,5 и 62,6 кв. метра, гараж, а также два автомобиля — «Chevrolet Captiva» и «Ford Kuga».

Более 1,5 млн. рублей в 2016 году заработал министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин, его супруга — около 400 тыс. рублей.

Министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин

В собственности у министра находятся гараж и автомобиль «Kia Cerato», его жена владеет земельным участком площадью 400 кв. метров, садовым домом площадью 39,2 кв. метра и квартирой площадью 67,6 кв. метра.

Около 1,5 млн. рублей составил годовой доход министра физкультуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского, его супруги — менее 100 тыс. рублей.

Министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский

Министру на праве собственности принадлежат земельный участок площадью 1 тыс. 142 кв. метра, дом площадью 46,5 кв. метра, 1/4 доли квартиры площадью 64,8 кв. метра, квартира площадью 38,2 кв. метра, 1/3 доли квартиры площадью 54,6 кв. метра, гараж, баня площадью 130 кв. метров, сарай и автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado». Его супруга владеет 1/4 доли квартиры площадью 64,8 кв. метра и 1/3 доли квартиры площадью 54,6 кв. метра.

Также около 1,5 млн. рублей по итогам 12 месяцев заработал министр образования Пензенской области Александр Воронков. Его супруга получила доход менее 250 тыс. рублей.

Министр образования Пензенской области Александр Воронков

Министру принадлежит лишь автомобиль «Volvo S80». У его жены, а также несовершеннолетнего ребенка, который получил годовой доход в размере около 13 тыс. рублей, имеется по 1/3 доли квартиры площадью 59,1 кв. метра.

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин задекларировал доход в размере более 1,4 млн. рублей, его супруга — свыше 1,1 млн. рублей.

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин

В собственности главы регионального Минтруда находятся земельный участок площадью 572 кв. метра, жилой дом площадью 76,9 кв. метра и автомобиль «Mercedes-Benz», его жене принадлежит квартира площадью 58,3 кв. метра.

Доход министра экономики Пензенской области Сергея Капралова составил по итогам 2016 года около 1,4 млн. рублей.

Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов

Глава ведомства, который является в регионе самым молодым министром, имеет в собственности только квартиру площадью 67,6 кв. метра.

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин также получил доход в сумме около 1,4 млн. рублей, его супруга — менее 560 тыс. рублей.

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин

Главе ведомства принадлежит 1/2 доли земельного участка площадью 1 тыс. 536 кв. метров и квартира площадью 38,8 кв. метра. У его супруги имеются в собственности 8/1000 доли нежилого здания площадью 1 тыс. 34 кв. метра и легковой автомобиль «ВАЗ-2114».

Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова, которая в 2016 году занимала должность начальника управления культуры и архива, заработала около 980 тыс. рублей.

Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова

Главе Минкультуры региона принадлежит квартира площадью 55,7 кв. метра.