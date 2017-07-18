В Пензе со склада «Деловых линий» изъяли груз с агитматериалами от Навального Политика

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли со склада транспортно-логистической компании «Деловые линии» в Пензе груз, предназначавшийся для сторонников известного российского оппозиционера Алексея Навального.

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По словам координатора пензенского штаба Алексея Навального Антона Струнина, сначала активисты на протяжении нескольких дней безуспешно пытались разыскать груз с листовками и газетами, при этом сотрудники компании давали им противоречивую информацию.

«Звонит диспетчер — ваш груз пришел, когда и куда доставить? Договариваемся, не привозят. Едем на терминал. За стойкой оформления нам говорят, что груз еще разгружают. Возвращаемся через несколько часов. Нам говорят, что груз еще в пути. На следующий день случайно разговорились с грузчиком, он сказал, что сам накануне загружал наши коробки в машину доставки и помнит, как отгрузку в самый последний момент заблокировали. Мы пошли разговаривать с менеджерами, они сказали, что один груз потерялся на складе, его ищут по камерам наблюдения, а второй можно забрать после оплаты. Пошли оплачивать — девушка смотрит в монитор, округляет глаза и опять не может выдать. Якобы еще в пути. Возвращаемся к менеджерам, они уже уверенно заявляют, что оба груза потеряны, но не на складе, а при отправке из Москвы», — написал Антон Струнин в своих аккаунтах в соцсетях.

Он добавил, что после этого на мониторе сотрудницы увидели пометку «без разрешения директора не выдавать».

Однако руководитель обособленного подразделения «Деловых линий» Александр Журавлев, по словам координатора пензенского штаба Алексея Навального, сначала предложил прийти через 2 часа, а спустя это время выдал письмо, согласно которому груз, принятый по двум накладным, был изъят органами МВД.

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«Особо в глаза не смотрел. И у полиции, естественно, никаких документов не спрашивал. Просто пустил на склад и дал унести все, что они хотят. Акты? Решения суда? Не, не слышал. Это по-настоящему важный разговор. Из него сразу видна основная проблема России: отсутствие института репутации. Без необходимости следить за репутацией ведь можно не отвечать за свои слова, за действия. Можно врать, глядя в глаза. Изображать из себя дурака и оставаться на серьезном посту директора», — отметил Антон Струнин.

Листовки и газеты Алексея Навального также были изъяты в других городах России.

В результате компания «Деловые линии» была вынуждена разместить официальное сообщение на своем сайте.

«В ряде городов назначения груз выдан грузополучателю, в некоторых — еще не прибыл. В целях безопасности отправлений наших клиентов мы не раскрываем детали перевозки. В ряде городов груз изъят сотрудниками полиции. Поскольку представители полиции действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, сотрудники «Деловых линий» обязаны выполнять требования органов государственной власти», — говорится в тексте.