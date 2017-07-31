Штаб Навального в Пензе выиграл суд у мэрии Политика

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Штаб известного российского оппозиционера Алексея Навального выиграл суд у администрации Пензы, которая ранее отказалась согласовать проведение публичного мероприятия в самом центре города — на Фонтанной площади.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» координатор штаба Антон Струнин, в пятницу, 28 июля, Ленинский районный суд Пензы удовлетворил его исковое заявление о признании действий администрации города незаконными, в итоге в тот же день был согласован субботний пикет с использованием быстровозводимой сборной-разборной конструкции — так называемого «Куба Навального».

По словам активиста, основанием для отказа изначально стало запланированное на период с 10 июля по 15 августа ежедневное массовое мероприятие — соцопрос об отношении населения к проекту «Безопасные и качественные дороги», однако его участников сторонники оппозиционера в день пикета на Фонтанной площади не заметили.

«Мероприятия там, конечно же, никакого не было», — сказал собеседник агентства.

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Антон Струнин пояснил, что иск представителей штаба Навального касательно запрета на проведение пикетов был не единственным, однако он стал первым, когда городская власть успела повторно рассмотреть заявку и согласовать акцию — к моменту принятия остальных пяти судебных решений предполагаемый день пикета уже прошел.

Активист также высказал мнение, что администрация регионального центра и правительство Пензенской области, куда в зависимости от места проведения пикета подаются уведомления, намеренно препятствуют деятельности штаба Алексея Навального.

«Они мешают проведению публичного мероприятия, делают это целенаправленно, систематически и беспринципно. […] Мы не можем провести пикеты в том месте, где мы хотим их провести, хотя для этого нет никаких объективных причин», — сказал Антон Струнин.