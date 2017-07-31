Пензенский штаб Навального планирует провести акцию на набережной «Спутника» Политика

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Сторонники известного российского оппозиционера Алексея Навального планируют провести акцию на набережной города «Спутник» под Пензой в предстоящую пятницу, 4 августа.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» координатор регионального штаба Алексея Навального Антон Струнин, соответствующая заявка уже подана.

«Пока что они [власти села Засечного Пензенского района, в границах которого располагается «Спутник»] упираются, но я сегодня отвез всю практику наработанную — все решения судов, чтобы они убедились, что достаточно бесполезно им упираться», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, на этой неделе штаб уже получил несколько отказов в согласовании публичных мероприятий.

Антон Струнин уточнил, что сторонникам Алексея Навального не разрешили провести пикеты 4 и 5 августа на Юбилейной и Фонтанной площадях из-за ранее запланированных мероприятий, а вблизи остановки «Центральный рынок» по причине несогласия собственника земельного участка, на котором стоит кафе «Бурум гурум» — по всем фактам готовятся исковые заявления.

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«Если суд на нашу сторону опять встанет, то у нас будут вот эти площадки — фонтан, «Центральный рынок», Юбилейная площадь, «Копилка пословиц», «Кукушка», и мы на них проведем тогда эту акцию. […] Если ничего не получится, то мы 4–5 августа проведем в сквере Дзержинского», — пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее штаб Навального выиграл суд у мэрии и установил так называемый «Куб Навального» на Фонтанной площади в Пензе, поэтому активисты рассчитывают на положительное решение вопроса.

Также Антон Струнин сообщил, что в предстоящий четверг, 3 августа, с 11.00 до 13.00 планируется вести информационно-разъяснительную работу и раздавать оппозиционные газеты в сквере в поселке Лунино, где, по его словам, согласование публичного мероприятия не требуется.