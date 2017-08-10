Полицейские изъяли «куб Навального» в центре Пензы Политика

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли быстровозводимую сборно-разборную конструкцию — так называемый «куб Навального» — у сторонников известного российского оппозиционера, вышедших на акцию в центре Пензы напротив здания областного драмтеатра имени А.В. Луначарского.

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Инцидент произошел в минувшую среду, 9 августа.

Он получил огласку благодаря активистам, снявшим происходившее на камеры мобильных телефонов, а затем разместившим видео в социальных сетях.

Комментируя сложившуюся ситуацию, начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Пензы Олег Викулов сообщил ИА «PenzaNews», что по данному факту городское управление МВД России проводит проверку.

«Мероприятие было не согласовано администрацией города Пензы в указанном месте, то есть напротив пензенского драматического театра», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что сторонники Алексея Навального обратились в суд, который признал отказ мэрии незаконным.

«Суд вынес решение пересмотреть их уведомление. Мы пересмотрели и предложили им другое место. 9 августа был ответ дан», — сказал Олег Викулов.

В свою очередь координатор пензенского штаба Алексея Навального Антон Струнин сообщил, что организаторы акции сочли ее согласованной, поскольку мэрия не дала ответ в течение 8 августа, а предложила альтернативное место лишь в день проведения — 9-го числа.

«Мероприятие считается согласованным не только в случае направления администрацией организатору какой-то специальной бумаги о том, что мероприятие согласовано, но и в том случае, когда в установленный законом срок администрация такого уведомления не подала, то есть ничего не ответила», — сказал он.

Активист обратил внимание на то, что отказ со стороны власти был мотивирован проведением на улице Московской ярмарки, которой в тот день там не было, работой аттракциона «Веселый паровозик», а также тем фактом, что территория является пешеходной зоной, однако организаторы не сочли разумной ни одну из этих причин.

«Мы поставили свой куб. Из администрации прибежали двое сотрудников и заявили, что наше мероприятие не согласовано. […] Они ничего не захотели слышать, вызвали сотрудников полиции, которые встали на их сторону», — заявил Антон Струнин.

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Он добавил, что конструкция была изъята, а соответствующие протоколы, по его словам, были оформлены с нарушениями.

«По этому поводу мы сегодня составили подробное исковое заявление и уже его подали. У нас должен состояться в ближайшее время суд, оспаривающий действия сотрудников полиции. […] Второй иск мы подали по признанию ответа администрации, данного за два часа до мероприятия, незаконным», — пояснил координатор штаба.

Антон Струнин уточнил, что конструкцию должны вернуть активистам в течение семи дней.

«Точно в такой же ситуации при осмотре места происшествия у нас изъяли со склада «Деловых линий» агитационную продукцию — листовки с газетами. Прошло уже более 30 дней, но пока ничего не вернули. Поэтому судьба изъятого пока неясна», — резюмировал собеседник агентства.