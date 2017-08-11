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Встреча Дмитрия Медведева с партактивом ПФО пройдет в формате обмена мнениями

16:46 | 11.08.2017 | Политика

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Встреча премьер-министра РФ, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с партактивом Приволжского федерального округа, которая, как ожидается, состоится в пензенской филармонии 11 августа, будет организована в формате обмена мнениями.

Встреча Дмитрия Медведева с партактивом ПФО пройдет в формате обмена мнениями. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Тон общению задаст Дмитрий Медведев.

Предполагается, что после этого выступят врио главы Удмуртии Александр Бречалов, врио губернатора Пермского края Максим Решетников, врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, врио главы Мордовии Владимир Волков, глава фракции «Единой России» в Госсовете Удмуртии Алексей Прасолов, секретарь саратовского реготделения «Единой России» Валентина Гречушкина, секретарь марийского отделения партии Владимир Мухин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», среди тем, которые намечено обсудить — строительство доступного жилья, ипотечное кредитование, благоустройство городской среды, возведения новых школ, а также подготовка к учебному году.

Ожидается, что встреча начнется в 17.30.
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