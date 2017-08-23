Юрий Афонин назвал КПРФ единственной оппозиционной партией в Пензенской области Политика

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. КПРФ является единственной оппозиционной партией в Пензенской области, которая помогает развивать регион, указывая власти на наиболее значимые проблемы. Такое мнение высказал заместитель председателя ЦК КПРФ, первый замглавы комитета Госдумы России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин.

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«Я уверен, что без сильной команды КПРФ — как единственной оппозиционной партии в регионе — область развиваться не может. [...] Роль оппозиции, пока она не пришла к власти — это контроль за многими процессами, в том числе коррупционной направленности, эффективностью расходования средств», — сказал он в ходе пресс-конференции в пензенском «Сталинском центре» в среду, 23 августа.

По словам Юрия Афонина, «Единая Россия» должна быть заинтересована в том, «чтобы была реальная оппозиция, а не только соглашательство».

«К сожалению, в Российской Федерации власть построена так, что окружение часто боится сказать правду, а потом получаются всякие истории», — отметил зампред ЦК КПРФ.