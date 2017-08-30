Мануйлов назвал отсутствие кадров «на замену» основной проблемой Белозерцева Политика

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Известный пензенский журналист, главный редактор общественно-политической газеты «Улица Московская», политолог Валентин Мануйлов считает, что главной проблемой губернатора Ивана Белозерцева является отсутствие кадров «на замену».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Основная проблема губернатора, на мой взгляд, заключается в том, что у него нет кадров, которые можно было бы назначать на замену. Белозерцев — бывший военный, бывший танкист, бывший подполковник. Создается впечатление, что у него есть список людей, который он когда-то вынес из областного военкомата, и он назначает этих людей — здесь подполковник, там подполковник. Но из подполковника не выйдет главы сельского района», — высказал мнение эксперт, принявший участие в подготовке Национального рейтинга губернаторов за июль–август 2017 года, в котором Иван Белозерцев занял 40-е место .

По словам Валентина Мануйлова, другой причиной кадрового кризиса может быть отсутствие у самого губернатора личностных качеств, которые бы привлекали к нему людей, чтобы те хотели с ним работать.

«Также проблема может быть в том, что предъявляются тяжелые требования к главам районов, чиновникам областного правительства и городской мэрии. И никто не хочет идти туда на сложные тяжелые условия, так как прокуратура, ФСБ и МВД пристально следят», — пояснил политолог.

На его взгляд, это серьезный недочет, ведь «за два года губернатор мог решить вопросы кадрового резерва».

«В то же время регулярно появляется информация о том, что Белозерцев пытается копировать бывшего губернатора Бочкарева — устраивает «разносы» на планерках, резко высказывает. Но Бочкареву это по какой-то причине прощали, а над действующим губернатором смеются», — подчеркнул Валентин Мануйлов.

Читайте также

Медведев нацелил окружной партактив «Единой России» на честную избирательную кампанию

Вместе с тем он отметил, что с формальной точки зрения губернатор Иван Белозерцев провел лето вполне эффективно, указав на череду визитов федеральных чиновников, включая премьер-министра РФ, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

«Это говорит о том, что федеральная власть готова поучаствовать в подъеме имиджа губернатора и партии «Единая Россия» в преддверии выборов в Законодательное собрание Пензенской области, которые пройдут 10 сентября. […] Что касается грядущих президентских выборов, то Белозерцев готов на все, чтобы проявить исполнительность, дисциплинированность, обеспечить явку. Вопрос в инертности населения. Если с обеспечением продовольствием и базовыми вещами все будет тихо, народ продемонстрирует вполне комфортное поведение: придет на выборы, проголосует как надо», — предположил эксперт.