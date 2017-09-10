Виктор Кувайцев пришел на выборы с супругой Политика

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев пришел на выборы депутатов Законодательного собрания региона шестого созыва, которые проходят в воскресенье, 10 сентября, вместе с супругой Ольгой.

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Глава администрации города голосовал на участке №109, расположенном в школе №77 в микрорайоне ГПЗ-24.

На улице перед зданием была организована выставка-ярмарка поделок учащихся, а также урожая с дачных участков и выпечки.

Кроме того, избиратели могли приобрести шашлык из свинины, говядины и курицы по цене 110 рублей за 100 граммов.

Проголосовав на участке, Виктор Кувайцев отметил, что от результатов выборов депутатов Законодательного собрания Пензенской области зависит будущее региона.

«Мы выбираем именно тех людей, благодаря которым в перспективе будем развиваться», — подчеркнул мэр Пензы.

На вопрос о том, какое настроение у него в единый день голосования, Виктор Кувайцев ответил, что хорошее, и пояснил почему.

По его словам, перед тем, как прийти на избирательный участок, он вместе с жителями микрорайона ГПЗ-24 посетил службу в новом храме, который недавно был открыт.

«Вышел, увидел, что хорошая погода, добрые, сияющие люди идут на выборы», — сказал Виктор Кувайцев.

Кроме выборов в региональный парламент, 10 сентября в Пензе избирают депутатов городской думы по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.

Также в единый день голосования проходит избрание депутатов собраний представителей 24 районов Пензенской области и города Сердобска.

Новые народные избранники после 10 сентября появятся и в 46 комитетах местного самоуправления.

Помимо этого, проводятся довыборы депутатов собраний представителей Заречного, Кузнецка и Спасска.