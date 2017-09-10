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Павел Куликов надеется, что избранные депутаты Заксобрания оправдают доверие жителей

15:22 | 10.09.2017 | Политика

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Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Павел Куликов выразил надежду на то, что депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, которые будут избраны по результатам единого дня голосования, смогут оправдать доверие жителей.

Павел Куликов надеется, что избранные депутаты Заксобрания оправдают доверие жителей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Кандидату в депутаты доверие избирателя можно завоевать, [...] а вот оправдать его — это уже гораздо сложнее», — сказал он корреспонденту ИА «PenzaNews» после того, как проголосовал на участке №92, расположенном в центре социальной помощи семье и детям Железнодорожного района Пензы.

Павел Куликов добавил, что многие избиратели разочаровались в работе депутатского корпуса и не верят в перемены к лучшему.

По его словам, оценить то, удастся ли региональному парламенту нового созыва вернуть доверие населения, можно будет лишь спустя 5 лет.

Отвечая на вопрос о том, с каким настроением лично он пришел на выборы, заместитель координатора реготделения ЛДПР подчеркнул, что оно у него всегда хорошее.

В единый день голосования, 10 сентября, кроме выборов в Законодательное собрание региона, проходит избрание депутатов собраний представителей 24 районов Пензенской области и города Сердобска.

Новые народные избранники также появятся в 46 комитетах местного самоуправления.

Помимо этого, проводятся довыборы депутатов собраний представителей Заречного, Кузнецка и Спасска, а в Пензенскую городскую думу избирают депутатов по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.
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