Валерий Плахута ждет от Заксобрания нового созыва инициатив по повышению качества жизни Политика

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Председатель совета регионального отделения «Справедливой России», директор МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Валерий Плахута заявил, что ждет от Заксобрания Пензенской области шестого созыва законодательных инициатив, направленных на повышение качества жизни рядовых граждан.

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«На самом деле проблем очень много. Они буквально видны невооруженным глазом. Это и проблемы ЖКХ, и здравоохранение, и проблемы, связанные с пенсионным обеспечением наших граждан», — сказал он журналистам после того, как проголосовал на участке №74 в школе №35 города Пензы, куда пришел вместе с дочерью Яной Симаковой.

По мнению Валерия Плахуты, рядовые россияне не должны быть обделены вниманием государства.

«Все, что делается в стране, должно быть прежде всего направлено на улучшение качества жизни обычных граждан, то есть людей наемного труда», — отметил он.

Лидер пензенских эсеров выразил надежду на то, что «в конечном итоге победит сильнейший» и «рано или поздно справедливость в России восторжествует».